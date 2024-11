Cor 6 febbraio 2023 Ct, in pista restano Ita e Aeroitalia La scadenza odierna era fissata per rendere pienamente legittima con l´Unione europea la procedura negoziata su Alghero, le cui rotte erano andate deserte nel bando europeo scaduto il 27 dicembre scorso. Poi l´annullamento della prima procedura e la nuova gara



ALGHERO - Ita Airways e Aeroitalia. Alla scadenza odierna per l’iscrizione sulla piattaforma SardegnaCat, restano loro le due compagnie in campo, nessun altro si è fatto avanti con le nuove regole: saranno loro a riceve l’invito della Regione per presentare le offerte su entrambe le tratte: Roma Fiumicino e Milano Linate. Il prossimo termine è quello di lunedì 13 febbraio per la presentazione delle offerte e martedì 14 per l'eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva. Fino ad allora però, non sarà possibile prenotare i collegamenti tra Alghero e gli scali di Roma e Milano.