Cor 9 febbraio 2023 Cospito libero: scritte anche ad Alghero Il ministro della Giustizia boccia l´istanza avanzata difensore del detenuto, che farà ricorso. Il caso che infuoca la discussione politico-giudiziaria del paese alimenta proteste in tutta Italia. Scritte comparse anche ad Alghero



ALGHERO - Cospito resta al 41 bis. Nordio, il ministro della Giustizia, respinge con netta fermezza la richiesta di revoca: è pericoloso, può comunicare con i suoi. Nel frattempo la questione diventa di strettissima attualità politica, con scontri e polemiche tra fazioni opposte, mentre nel paese i gruppi più estremisti inscenano proteste e provocazioni. «Alfredo Cospito Libero». Accompagnato da una riconoscibile "a" anarchica. E' la scritta comparsa anche ad Alghero nelle ultime ore, precisamente nella via Castelsardo. Niente da fare però: Pur in sciopero della fame ormai da 110 giorni, l’anarchico Alfredo Cospito dovrà restare al 41bis nel carcere di Opera dove è stato recentemente trasferito in arrivo da Sassari (Bancali).