Aou, 20 sacche di sangue tra gli infermieri

S.A. 10 febbraio 2023



SASSARI - Si è svolto nei giorni scorsi il corso formativo dal titolo “La medicina trasfusionale: il ruolo dell’infermiere e degli altri professionisti sanitari. Organizzazione, attualità e prospettive future”, organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) in collaborazione con il servizio immunotrasfusionale dell’Aou di Sassari. L’evento formativo, che rientra nella campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue che da alcuni mesi il Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari sta portando avanti in collaborazione con l’Avis comunale e provinciale, ha visto la partecipazione di cento infermieri provenienti da diverse aziende sanitarie e di trenta studenti del corso di Infermieristica.



Il corso, patrocinato dall’Aou di Sassari, si è svolto nell’aula magna del complesso Biomedico della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Sassari e, durante la mattinata è stata organizzata una raccolta sangue. Medici, infermieri, impiegati e studenti delle professioni sanitarie e della facoltà di medicina hanno atteso il loro turno per la donazione del sangue davanti all’autoemoteca dell’Avis. Sono state raccolte quasi venti sacche di sangue. Dopo i saluti della vicepresidente dell’Ordine degli infermieri Marica Soddu e di Piero Bulla, dirigente delle professioni sanitarie dell’Aou di Sassari, ha coordinato i lavori Giuliano Ribichesu, componente della commissione d’albo dell’Opi.



Ad aprire il corso è stato il dottor Pietro Manca direttore del Centro trasfusionale dell’Aou di Sassari che ha illustrato la sua relazione dal titolo “Il servizio trasfusionale: organizzazione attuale e sviluppo futuro”. Nel corso della mattinata si sono alternati professionisti esperti, medici, infermieri e tecnici di laboratorio che lavorano al servizio trasfusionale e che hanno approfondito le diverse tematiche inerenti alla medicina trasfusionale. Gli aspetti relativi alla donazione di sangue intero e di emocomponenti sono stati trattati dalla dottoressa Domenica Piga, mentre la dottoressa Monica Mamia ha esaminato l’argomento relativo alla preparazione, validazione, stoccaggio e distribuzione di emocomponenti.



Ha concluso i lavori il direttore del centro trasfusionale che ha rivolto un accorato appello alla donazione del sangue agli infermieri e agli studenti che hanno seguito il corso: «Abbiamo bisogno di donatori e fuori c’è un’autoemoteca dell’Avis per le donazioni. Vi invito non solo a venire a donare periodicamente, ma anche a portare le nostre informazioni fuori di qui». Alcuni dati del servizio immunotrasfusionale dell’Aou di Sassari: Circa 10 mila consulenze l’anno; Circa 70 pazienti talassemici trattati (alcuni necessitano di 1 trattamento ogni 2/3/4 settimane); Circa 1000 pazienti oncoematologici (circa 3000 unità di emazie trasfuse all’anno); Attività media giornaliera dell’ambulatorio trasfusionale: 10 pazienti talassemici e 5 pazienti oncoematologici