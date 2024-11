Cor 10 febbraio 2023 Ryanair presenta la summer di Cagliari In programma mercoledì prossimo la conferenza congiunta con la società di gestione dell´aeroporto di Cagliari. Interverrà Eddie Wilson - CEO Ryanair e Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo



CAGLIARI - Conferenza stampa di presentazione della Summer 2023 Ryanair in programma mercoledì 15 febbraio presso la Biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari (Area Partenze, zona check-in, isola A). Dopo i saluti dei rappresentanti Sogaer, interverranno Eddie Wilson - CEO Ryanair, Mauro Bolla - Country Manager Ryanair per l'Italia, Gianni Chessa - Assessore Turismo Regione Autonoma della Sardegna.