Cor 16 febbraio 2023 «Inaccettabile l´Alghero-Milano alle 9» Enormi i disservizi per algheresi e sardi, scoppiano le polemiche. È quanto scrivono in una nota il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca



ALGHERO - «L’operativo rilasciato da Ita sui voli da Alghero per Milano Linate sposta dal nord est al nord ovest dell’isola il grande disservizio che come Uiltrasporti denunciamo dal mese di Ottobre». È quanto scrivono in una nota il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca.



«La variazione dell’orario di partenza del primo volo dalle ore 7 alle 9 e l’anticipo del volo rientro da Linate alle ore 19 non consente di andare e tornare in giornata o di poter prendere un volo in connessione nella prima mattinata – scrivono i sindacalisti -. Ciò significa per chi deve spostarsi per lavoro o svolgere visite mediche dover partire con un giorno di anticipo aumentando notevolmente i costi di viaggio».



«Già mesi addietro abbiamo richiesto agli uffici dell’assessorato ai trasporti di intervenire affinché Ita ripristinasse ad Olbia la partenza del primo volo alle 9 con un nulla di fatto, ora il medesimo problema si presenta ad Alghero determinando le stesse difficoltà e gli stessi disservizi. Questo è inaccettabile».