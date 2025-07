Cor 15:38 Luca Falomi al World Music Festival di Sassari Tra jazz e musica etnica, tra avanguardia e classica: Myricae, il nuovo album di Luca Falomi, sarà presentato a Sassari nel concerto Myricae Mediterraneo, venerdì 1° agosto in piazza Monica Moretti alle 21.30



SASSARI - Tra jazz e musica etnica, tra avanguardia e classica: Myricae, il nuovo album di Luca Falomi, sarà presentato a Sassari nel concerto Myricae Mediterraneo, venerdì 1° agosto in piazza Monica Moretti alle 21.30, nuovo appuntamento del World Music Festival curato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Chitarrista, compositore e arrangiatore, Luca Falomi ha pubblicato il suo ultimo disco nel marzo scorso, alternando brani registrati in presa diretta, senza sovraincisioni, a composizioni arricchite da collaborazioni prestigiose. Il titolo dell’album riprende la celebre raccolta di poesie di Giovanni Pascoli ed è una riflessione intima sulle piccole e grandi cose della vita, raccontando emozioni e storie attraverso la musica.



Il cantautore genovese, alla chitarra classica e baritona, sarà accompagnato sul palco di piazza Moretti da un’orchestra in miniatura, composta da Eugenia Canale al pianoforte e Fender Rhodes, Stefano Della Casa al violoncello e all’effettistica e a Max Trabucco alla batteria e percussioni. Myricae è composto da nove brani strumentali inediti selezionati tra il materiale prodotto da Luca Falomi negli ultimi cinque anni. Dell’album il grande trombettista Paolo Fresu ha detto: «Myricae sa di terra e di vento. Sa del mare della Liguria, terra che respira di Mediterraneo attraversandone mito e rito. Le sue chitarre si spogliano del superfluo per vestire la sostanza che rimanda all’anima e al cuore».



Il live di venerdì a Sassari sarà un’esperienza immersiva, un racconto fatto di suoni, immagini, memorie che prendono vita attraverso un dialogo costante tra composizione e improvvisazione, un viaggio attraverso paesaggi sonori suggestivi e impressionistici che porta l’ascoltatore oltre i confini del tempo, dello spazio e delle convenzioni. Il quartetto intreccia sonorità ricercate, arrangiamenti raffinati e una straordinaria capacità di creare emozioni, trasportando il pubblico in una dimensione senza confini tra jazz e sperimentazione. Il World Music Festival è organizzato con la collaborazione di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna. Si è aperto lo scorso 25 luglio con l concerto delle artiste argentine Silvina Orozco (voce), Luz Pierotto (flauto) e Monica Papalìa (pianoforte) e si concluderà con il terzo e ultimo appuntamento sabato 9 agosto in piazza Moretti con “Mille culure”, omaggio a Pino Daniele, di e con Anna Maria Castelli.