S.A. 27 febbraio 2023 Temo: mercoledì manutenzione straordinaria I lavori saranno eseguiti dalle 6 alle 20: durante questa fascia oraria l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte opportunamente accumulate nei serbatoi comunali



BOSA - Sarà eseguito mercoledì 1° marzo 2023, e non domani come precedentemente programmato, l’importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria che i tecnici di Abbanoa eseguiranno nella condotta di adduzione dell’impianto di sollevamento “Temo 1” al servizio dei Comuni di Macomer, Borore, Noragugume, Dualchi, Sedilo, Mara, Giave, Bonorva e Padria. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze.



I lavori saranno eseguiti dalle 6 alle 20: durante questa fascia oraria l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte opportunamente accumulate nei serbatoi comunali. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio a causa dell’abbassamento dei livelli negli stessi serbatoi.



Al termine dell’intervento nell’impianto di sollevamento le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’acquedotto. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.