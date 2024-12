Cor 6 marzo 2023 Gioventù Nazionale, circolo Alghero

«Pronti a nuove responsabilità» Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale del circolo giovanile collegato a Fratelli d´Italia. Marco Di Gangi ha sottolineato «la crescita che impone al partito l’assunzione di nuove responsabilità anche in vista delle prossime scadenze elettorali»



ALGHERO - Una sala del Polisoccorso di Alghero stracolma di iscritti, militanti e simpatizzanti, ha accolto sabato scorso la presentazione della neocostituita sezione territoriale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Numerosi gli interventi delle autorità come il sindaco di Alghero Mario Conoci, il capogruppo consiliare di FdI Monica Pulina e l’assessore alla cultura e al turismo Alessandro Cocco, dei parlamentari Salvatore Deidda e Barbara Polo anche nel suo ruolo di coordinatrice provinciale, dell’assessore Regionale dell’Ambiente Marco Porcu e del suo capo di Gabinetto Emanuele Beccu, nonché dei coordinatori di alcuni circoli territoriali di Fratelli d’Italia. I lavori sono stati introdotti e moderati dal coordinatore cittadino di Alghero Marco Di Gangi.



Per Gioventù Nazionale erano presenti il coordinatore regionale Emilio Serra e quello provinciale Alessandro Sanna che hanno salutato con entusiasmo la nascita del nuovo circolo che concorre ad arricchire l’organizzazione giovanile che a livello nazionale conta 50.000 iscritti, 20 coordinamenti regionali e 100 federazioni provinciali e metropolitane. Walter Noli, neo presidente cittadino di Gioventù Nazionale, da poco eletto anche Portavoce del Coordinamento Nazionale delle Consulte Studentesche, ha affermato la necessità di un impegno politico che parta dal territorio per affermarsi nelle piazze, nelle scuole, nelle Università, citando nel proprio intervento il poeta Ezra Pound, “nella piena consapevolezza che le idee hanno valore solo quando si concretizzano nell’azione.”



Alessio Auriemma, vicepresidente cittadino di Gioventù Nazionale, nel sottolineare l’impegno profuso per la costituzione del circolo, ha ribadito la sua volontà nel dare finalmente ai giovani di Alghero una casa in cui esprimere le proprie idee perché, come affermava il giudice Paolo Borsellino, “I giovani avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta.” Entrambi hanno, inoltre, rivolto un appello ai giovani algheresi che vogliano concorrere a questo progetto di aderire con entusiasmo per dare il proprio contributo in termini di idee e di militanza. La conferenza si è conclusa con l’intervento del coordinatore cittadino Marco Di Gangi che oltre a ribadire il proprio orgoglio per il qualificato apporto di questi ragazzi così preparati, determinati e numerosi che saranno i protagonisti di un’Alghero che cambia, ha manifestato la propria soddisfazione «per la crescita che anche in città sta caratterizzando il percorso di Fratelli d’Italia, primo partito del Centro destra in città, in regione e alla Guida del Paese con Giorgia Meloni capo del Governo Italiano. Un ruolo che impone al partito l’assunzione di nuove responsabilità anche in vista delle prossime scadenze elettorali».



[foto Alessandro Spissu]