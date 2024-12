Cor 7 marzo 2023 Sant´Agostino e Alghero sud: modifica viabilità Modifica ai sensi di marcia e nuove prescrizioni in vigore da alcuni giorni nelle vie Nazioni Unite, Banyolas e Barcia, così da venire incontro alle numerose richieste dei residenti



ALGHERO - Circolazione veicolare più snella e migliore interconnessione nella viabilità di quartiere. Modifica ai sensi di marcia e nuove prescrizioni in vigore da alcuni giorni nelle vie Nazioni Unite, Banyolas e Barcia, così da venire incontro alle numerose richieste dei residenti dei quartieri di Sant'Agostino e Alghero Sud, e migliorare la circolazione veicolare, rendendola più razionale rispetto agli attuali flussi di traffico. Le principali novità, concordate con i cittadini al fine di limitare al massimo i disagi fino ad oggi riscontrati, riguardano l'inversione del senso di marcia in Via Nazioni Unite, nel tratto compreso tra Via Palomba e via Tarragona, con istituzione del senso unico di marcia con direzione da via Tarragona a via Palomba; l'istituzione dei sensi unici di circolazione nella Via Barcia, giustificata anche dalle ridotte dimensioni della carreggiata stradale, e sulla Via Banyolas, al fine di ridurre i punti di conflitto e garantire adeguate condizioni di sicurezza e fluidità al transito veicolare.