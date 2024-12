Cor 9 marzo 2023 Settimana dell’Inclusione: oggi il convegno L’ iniziativa dell’Istituto comprensivo 1, patrocinata dal Comune di Alghero, prevede attività che hanno l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la sensibilità verso il tema dell’inclusione sociale di persone anche con disabilità diverse nei diversi contesti e dell’accettazione dell’altro, senza pregiudizi



ALGHERO – Proseguono le iniziative dell’Istituto comprensivo 1, per “La settimana dell’inclusione” che si concluderà il prossimo sabato. L’incontro che si terrà oggi, giovedì 9 dalle ore 17 alle 19.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico “A.Roth”, costituisce il momento culminante della settimana.



Al convegno, dal titolo “ Per una cultura inclusiva scolastica e sociale: diritti umani e buone prassi”, interverranno il Dirigente scolastico Dott. G. Ibba, Dott. P. Bellotti, Dott.ssa C. Rosnati, Dott. G. Crovetti, la Dott.ssa B. Letteri, Dott.ssa C. Ortu, Dott.ssa E. Sanna, Dott.ssa D. Caria, Dott.ssa A. Achilli e si potranno ascoltare le testimonianze del sig. P. Parodi e la sig.ra A. Masala.



La “Settimana si concluderà, nei diversi plessi dell’Istituto” con i workshop che vedranno i bambini impegnati nei laboratori di Arte, Musica, Teatro, Coding, Robotica, Storytelling, Reading, Yoga, Percussioni, laboratori grafico-manipolativo-pittorico e laboratori di scienze curati da esperti esterni la collaborazione dei docenti.



La settimana dell’inclusione è un’iniziativa che si propone come momento educativo e formativo per la comunità scolastica e non solo, sollecitando l’inserimento attivo nella dimensione sociale. L’esperienza punta a favorire la partecipazione di tutti, a sviluppare competenze in ordine alla consapevolezza delle diversità e della solidarietà, della salute creando un’esperienza significativa di raffronto e di crescita per le diverse età della scuola dell’obbligo, in un contesto inclusivo aperto a tutti e attento ai bisogni di ciascuno.



Le attività proposte costituiscono un buon esempio di competenza esperta, che richiede un insieme di conoscenze e abilità, promuovono l’autonomia e la responsabilità della persona, sollecitano ad agire in un contesto complesso ed a regolare la propria azione in rapporto ad esso rappresentando un’opportunità di conoscenza e rispetto dell’altro.