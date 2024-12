Cor 9 marzo 2023 La capolista Fc Alghero di scena a Tottubella La formazione giallorossa è reduce dalla vittoria per 7–1 contro il New Codrongianos che significa primo posto in classifica con 43 punti, frutto di 14 vittorie e un pareggio



ALGHERO - Questo sabato, calcio di inizio alle ore 15, si giocherà la diciassettesima giornata (quarta di ritorno) del campionato di calcio di Terza Categoria e la FC Alghero, capolista incontrastata del girone F, sarà di scena sul campo della Santa Maria Regina Tottubella. La formazione giallorossa è reduce dalla vittoria per 7–1 contro il New Codrongianos che significa primo posto in classifica con 43 punti, frutto di 14 vittorie e un pareggio. Gli avversari di sabato prossimo, invece, occupano il penultimo posto, ma questo non deve trarre in inganno perché, come evidenzia l'allenatore algherese Pippo Zani: «non bisogna abbassare la guardia contro nessuno e la squadra di Tottubella, nella partita dell'andata, ci diede del filo da torcere. Poi contro di noi, tutte le squadre danno il massimo».



Sul fronte infermeria, mister Zani spera nel recupero di qualche giocatore fermo nelle ultime giornate per qualche fastidio fisico: «i ragazzi si stanno allenando bene e, al di la, dell'aspetto tecnico, ho chiesto loro la massima concentrazione. Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare nessuno. Per il resto non vediamo l'ora di entrare in campo. Per quanto riguarda la questione infortuni, alcuni potrebbero rientrare, mentre altri stanno facendo un lavoro a parte e potranno essere disponibili entro un mese. In ogni caso – conclude il tecnico giallorosso – chiunque entrerà in campo, darà il massimo come sempre».