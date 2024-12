Cor 10 marzo 2023 Alghero: Nuovi stalli Mercatino settimanale Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giovedì 23 marzo 2023. Tutta la documentazione, che comprende l’elenco delle postazioni disponibili e la planimetria delle postazioni mercatali, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alghero



ALGHERO - E' stato pubblicato nei giorni scorsi dal Settore V – Servizio Attività Produttive del Comune di Alghero l’avviso pubblico per il trasferimento per miglioria di posteggi liberi nel mercatino settimanale di viale Sardegna – via Corsica. I titolari di concessione pluriennale nel tradizionale mercatino settimanale possono concorrere all’assegnazione per miglioria per 7 posteggi del settore merceologico alimentare, 46 del settore merceologico non alimentare e 6 posteggi riservati agli imprenditori agricoli.



Le domande dovranno essere spedite per posta, a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Alghero – Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, via Sant’Anna 38 – 07041 Alghero, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in via Cagliari 2, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it.



Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giovedì 23 marzo 2023. Tutta la documentazione, che comprende l’elenco delle postazioni disponibili e la planimetria delle postazioni mercatali, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alghero. «Si tratta di un ulteriore passo avanti per venire incontro alle esigenze dei concessionari e migliorare le condizioni di lavoro» commenta l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro.