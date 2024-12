S.A. 16 marzo 2023 A Sassari summit per Parlamento Europeo Giovani Il Parlamento Europeo Giovani è un evento che si rivolge ai giovani di tutta Europa, incoraggiandoli ad esprimere le proprie idee su strategie e dinamiche che traccino il futuro del nostro Continente



SASSARI - Nei giorni scorsi al Liceo Canopoleno e all’Università di Sassari si è svolto il progetto “Parlamento Europeo Giovani Italia ( EYP)”. L’evento è stato organizzato dalle studentesse del Liceo europeo dell'Istituto sassarese, Giada Ledda, Eleonora Ruiu e Martina Loriga che, con il supporto della docente Lianda Cubeddu, hanno coinvolto un nutrito gruppo di liceali del Canopoleno insieme ad altri studenti provenienti da scuole di Sassari (Liceo Azuni), Porto Torres (IIS Paglietti), Alghero (Liceo Mannu e Fermi), Cagliari (Liceo convitto nazionale Vittorio Emanuele II) e Torino (ITTS aeronautico) insieme a ragazze e ragazzi di numerosi paesi europei (Finlandia, Svezia, Ucraina, Polonia, Grecia e Portogallo). Si è trattato di una bella opportunità di crescita per i partecipanti.



Il Parlamento Europeo Giovani è un evento che si rivolge ai giovani di tutta Europa, incoraggiandoli ad esprimere le proprie idee su strategie e dinamiche che traccino il futuro del nostro Continente. È una grande opportunità internazionale per gli studenti, che dibattono e si confrontano in lingua inglese su risoluzioni estremamente complesse ed attuali, proprio come i loro colleghi adulti del Parlamento Europeo, a Strasburgo. E i licei- Europeo e Classico- del Convitto Nazionale Canopoleno sono stati coinvolti in questo interessante percorso.



«Dal confronto emergono gli elementi di crescita e l'evento di Sassari ne è la dimostrazione tangibile- sottolinea il rettore del Convitto Nazionale Canopoleno, Stefano Manca- e sotto questo aspetto i nostri ragazzi potranno mettere a frutto un’esperienza unica sotto tutti gli aspetti. Per conoscere e apprendere in contesti di più ampio respiro e che, come nel caso del Parlamento Europeo, ci coinvolgono tutti.»