Stintino debutta a Monumenti Aperti

STINTINO - Il Comune di Stintino parteciperà per la prima volta all'edizione Monumenti Aperti 2023, la manifestazione culturale più importante della Sardegna dedicata alla promozione e valorizzazione dei beni culturali. L'evento, organizzato dall'Associazione Imago Mundi, coinvolgerà più di settanta amministrazioni comunali e oltre ventimila studenti di tutte le età che per due giorni diventano i "ciceroni" dei propri territori e dei quasi mille monumenti aperti al pubblico nei fine settimana tra maggio e giugno, dal 6/7 maggio al 3/4 giugno.



Il Comune di Stintino ha deciso di partecipare a questa importante manifestazione culturale durante la due giorni del 3 e 4 giugno per mostrare al pubblico i propri siti archeologici e i luoghi simbolo del paese. Nelle prossime settimane, il Comune di Stintino pubblicherà il programma degli eventi e dei siti che faranno parte della manifestazione Monumenti Aperti 2023. Vi invitiamo a restare sintonizzati per maggiori dettagli su questa importante iniziativa culturale.



Le parole del Sindaco Rita Vallebella: «Finalmente Stintino parteciperà la prima volta all'edizione Monumenti Aperti 2023. Questo è un grande evento culturale che permetterà ai nostri visitatori di scoprire e apprezzare i tesori culturali del nostro territorio e dimostra il nostro impegno nel promuovere il nostro patrimonio. Siamo orgogliosi di far parte di questa grande rete nazionale e regionale e ringraziamo l'Associazione Imago Mundi per averci dato questa opportunità. Ringraziamo l'Assessorato alla Cultura e al Turismo per il lavoro svolto e siamo certi che la partecipazione di Stintino a Monumenti Aperti sarà un grande successo».