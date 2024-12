S.A. 18 marzo 2023 Ambiente e cibo: lezioni a 5mila bimbi sardi Oltre 5mila i bambini di otto istituti scolastici dell’Infanzia e Primari del Nord Sardegna parteciperanno al progetto di educazione alimentare Sardegna a Km0 di Campagna Amica Nord Sardegna



SASSARI - Sono oltre 5mila i bambini di otto istituti scolastici dell’Infanzia e Primari del Nord Sardegna che parteciperanno al progetto di educazione alimentare Sardegna a Km0 di Campagna Amica Nord Sardegna. Dopo la presentazione dei giorni scorsi nel corso di una grande festa nel Cineteatro Astra di Sassari dove i bambini della 4°D della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Li Punti si sono trasformati per un giorno in piccoli attori mettendo in scena una rappresentazione basata sul progetto davanti ad oltre 300 bambini.



Lunedì scorso è stata la giornata in cui ha preso il via l’iniziativa con la visita delle aziende di Campagna Amica nelle scuole con simpatici ed istruttivi laboratori. Si è cominciato dall’Istituto Brigata Sassari con il tutor di Campagna Amica Lucia Oggiano e l’azienda agricola di Porto Ferro Andrea Campagna che insieme ai bambini si sono cimentati con il laboratorio del formaggio, trasformando in classe il latte. Ogni lunedì per i prossimi due mesi Campagna Amica in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa Nord Sardegna farà il tour di otto istituti dell’infanzia e primari attraversando tutto il Nord Sardegna da Sassari alla Gallura.



Alla fine incontreranno oltre 5 mila bambini che poi si ritroveranno tutti nella grande festa della famiglia che si terrà nei mercati di Campagna Amica dove sarà consegnato anche un attestato di partecipazione.

L’obiettivo del progetto che vede la collaborazione del Comune di Sassari e Olbia, «è quello – spiega Lucia Oggiano, responsabile di Campagna Amica Nord Sardegna e coordinatrice del progetto - di far acquisire maggiore consapevolezza ai bambini oltre che sul mangiare sano, anche sulle disparità economiche nel mondo, sui rischi che l’inquinamento rappresenta per l’ambiente e sul riciclo come soluzione allo sfruttamento delle risorse».