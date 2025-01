Cor 22 marzo 2023 Pd: a Bitti la prima seduta, Meloni presidente Il Partito democratico dopo le primarie regionali prova a ripartire anche in Sardegna. Giuseppe Meloni, sconfitto di misura, sarà eletto, salvo ripensamenti dell´ultimo minuto, presidente



BITTI - La prima seduta della nuova assemblea regionale del Partito Democratico si terrà sabato 25 marzo a Bitti. Presso il Cineteatro Ariston, via Deffenu, 14, verrà proclamato ufficialmente il segretario Piero Comandini, ed eletto il presidente dell’Assemblea che, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, sarà Giuseppe Meloni, sconfitto di misura in occasione delle primarie. Nell'occasione saranno anche eletti e nominati gli organi statutari. I lavori inizieranno alle ore 10.30.