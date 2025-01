S.A. 24 marzo 2023 Green Nuoto sbanca ai Campionati sardi Oltre 30 medaglie per i nuotatori algheresi a Cagliari. Gabriele Cocco si è qualificato per i Criteria Nazionali di Riccione che si terranno dal 4 al 6 aprile



ALGHERO - Gabriele Cocco 4 ori (50 e 100 sl, 100 fa e 100 do) 4 bronzi (100 ra, 200 mx, 4x100 sl e 4x100 mx), qualificato per i Criteria Nazionali di Riccione (04/06 aprile) nei 50 e 100 stile libero e nei 100 farfalla; Salvatore Ciancilla 3 ori (50, 100 e 200 farfalla) 2 argenti (100 sl e 100 do) 2 bronzi (4x100 sl e 4x100 mx); Lorenzo Saba 1 oro (200 ra), 1 argento (200 mx), 6 bronzi (50 e 100 fa, 50 e 100 ra, 4x100 sl e 4x100mx); Giorgio Gianorso 5 bronzi (100 sl, 100 fa, 100 e 200 do e 4x100 sl); Manuela Lai 1 argento nei 100 do; Eleonora Sechi 1 argento nei 100 sl; Marta Noria 1 bronzo nei 200mx; Damiano Brundu 1 bronzo nella 4x100 mx.



Bene anche Gaia Calaresu e Francesco Solinas che si migliorano rispettivamente nei 50 sl e nei 100 fa. Maria Brancati (prima riserva nei 100 ra) non è riuscita a gareggiare ma ha sostenuto con grande entusiasmo tutti i suoi compagni. Un medagliere quasi incredibile quello algherese in scena a Cagliari per i campionati sardi, per una squadra composta da 15 ragazzi in tutto tra maschi e femmine, che non può non essere accolto con enorme soddisfazione dall'allenatore Sandro Fiorentino, dal presidente Lorenzo Zicconi e da tutti i genitori: «Un grande grazie al Green Hotel per l'ospitalità concessa alla squadra di svolgere gli allenamenti». Tra due settimane, a Riccione, Gabriele Cocco farà senz'altro di tutto per essere tra i protagonisti del Campionato Nazionale di nuoto.