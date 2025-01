G.P. 26 marzo 2023 Cascata Cabu Nieddu, un "tuffo" nel mare



Uno spettacolo tutto italiano: in Sardegna, Cabu Nieddu è unha cascata da sogno che si getta direttamente nel mare, offrendo un panorama unico, Si trova a Cuglieri, in provincia di Oristano, tra S´Archittu e la zona del porto sportivo di Tresnuraghes Uno spettacolo tutto italiano: in Sardegna, Cabu Nieddu è unha cascata da sogno che si getta direttamente nel mare, offrendo un panorama unico, Si trova a Cuglieri, in provincia di Oristano, tra S´Archittu e la zona del porto sportivo di Tresnuraghes • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat