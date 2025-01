S.A. 29 marzo 2023 Picchia l´ex davanti al figlio, arrestato L´aggressione da parte dell´uomo è avvenuta in una casa nel centro storico di Sassari. Le urla hanno attirato l´attenzione dei vicini che hanno allertato la Polizia



SASSARI - Nei giorni scorsi, il personale della Squadra Volante della Questura di Sassari è intervenuto nel centro storico cittadino, perché erano state segnalate delle urla provenire da un’abitazione. Arrivati sul posto, all’interno dell’abitazione gli agenti hanno constatato la presenza di un uomo e di una donna, la quale ha riferito di aver avuto una discussione con l’ex compagno, dopo avergli negato di portare il loro figlio minorenne a fare una passeggiata, perché prima doveva dargli da mangiare.



Dal racconto è emerso, però, che al suo rifiuto, l’uomo avrebbe reagito violentemente nei confronti della donna, che teneva il bambino in braccio, minacciandola di morte e colpendola ripetutamente al volto. La donna aveva anche un taglio sulla mano causato dall'ex con un coltello coltello seghettato. I poliziotti hanno arrestato l’uomo di circa 24 anni, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e lo hanno condotto in carcere.