S.A. 29 marzo 2023 Sport e disagio giovanile: convegno a Sassari All’incontro interverranno, tra gli altri, Gianfranco Matteoli ex giocatore professionista, Giacomo Devecchi, capitano Dinamo Sassari, Padre Salvatore Morittu fondatore dell´associazione Mondo



SASSARI - L’Asd CosmoSassari promuove per venerdì 31 marzo alle 18 a Sassari, nella sala 'Piazza d’Italia' dell’hotel il Vialetto, un incontro con un focus su ‘Sport come strumento efficace nella prevenzione di ogni forma di isolamento e del disagio giovanile’.



«Abbiamo il dovere di costruire delle basi solide per far vivere ai giovani un futuro migliore – spiega Antonio Piu presidente di CosmoSassari - lontano dal vuoto che spesso li circonda e che li costringe ad isolarsi, schiacciati da un disagio che a volte i più grandi non vedono».



All’incontro interverranno Gianfranco Matteoli ex giocatore professionista, osservatore dell’Inter e responsabile del centro sportivo Simba di Oristano, Giacomo Devecchi, capitano Dinamo Sassari, Padre Salvatore Morittu fondatore dell'associazione Mondo X e della Comunità S’Aspru, Antonio Piu presidente di CosmoSassari, Claudio Spanu capitano Dinamo Lab.



Nella foto: Giacomo De Vecchi