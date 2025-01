S.A. 3 aprile 2023 Mammografie a Sassari, Thiesi e Alghero Asl di Sassari potenzia le agende per l’esecuzione delle mammografie nell’ambito dello screening: le donne possono scegliere le strutture di Sassari, Alghero, Thiesi



ALGHERO – La Asl di Sassari potenzia le agende per l’esecuzione delle mammografie nell’ambito dello screening: le donne possono scegliere le strutture di Sassari (Complesso sanitario Conti), Alghero (ospedale), Thiesi (ospedale). “Una telefonata può salvare una vita”, e’ l’appello che lancia l’Azienda sanitaria. Il Centro screening della Asl di Sassari ricorda alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni che non hanno effettuato una mammografia negli ultimi 12 mesi, a contattare la Segreteria Organizzativa del Centro screening per fissare un appuntamento al numero verde gratuito 800 663355, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e il martedì dalle ore 15.00 alle 16.30.

Si ricorda che la mammografia rientra nel programma di controlli

gratuiti a cadenza biennale promosso dal Sistema Sanitario della Regione

Sardegna finalizzato alla diagnosi precoce del tumore della mammella.