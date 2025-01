S.A. 31 marzo 2023 18 kg di droga nascosti nell´ovile

Arrestato un allevatore algherese Il blitz nell´agro di Campanedda. Ai domiciliari un allevatore algherese di 50 anni perché nascondeva nel suo ovile 18 kg di marijuana e 700 euro in banconote di piccolo taglio



ALGHERO - Un allevatore algherese di 50 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri della Stazione di Sassari perché nascondeva nel suo ovile, nelle campagne del sassarese, 18 kg di marijuana. Il blitz dei militari, supportati dallo squadrone eliportato "Cacciatori di Sardegna", è avvenuto in un'azienda zootecnica, nella zona agricola di Campanedda, dove sono stati rinvenuti due bidoni all'interno dei quali era nascosta la marijuana. Insieme alla droga sono stati trovati anche 700 euro in banconote di piccolo taglio. Stamattina il giudice del tribunale di Sassari ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.