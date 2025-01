G.P. 2 aprile 2023 «Teniamo aperte le scuole in Sardegna»



Da Fresu a Zola: le voci dei famosi personaggi sardi dell´isola in difesa dell´educaizone in una regione che corre il rischio di vedere la riduzione e ridimensionamento scolastico Da Fresu a Zola: le voci dei famosi personaggi sardi dell´isola in difesa dell´educaizone in una regione che corre il rischio di vedere la riduzione e ridimensionamento scolastico • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat