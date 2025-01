Salvatore Deidda 5 aprile 2023 L'opinione di Salvatore Deidda Sulla Continuità aerea di poteva fare di più



Purtroppo, come ho più volte sottolineato, sulla Continuità Territoriale, si poteva fare di piú, tenendo conto dei cambiamenti radicali nell’offerta del trasporto aereo e non parlo di questi ultimi mesi perché solo con questo Governo si è instaurato un dialogo costruttivo per rimediare e interloquire con l’Europa per cambiare le regole sui non residenti, per esempio. Un impegno continuo del Ministero dei Trasporti, del Viceministro Bignami ma ricordo che Ita non è l’Alitalia e non ha centinaia di aerei a disposizione ad oggi ma ha un percorso di crescita da compiere, con l’acquisto di nuovi aerei in diversi anni e dipende anche della delicata trattativa con Lufthansa. Sono sicuro che saranno aumentati i voli per queste vacanze pasquali i contatti con tutte le compagnie sono continui per introdurre e studiare misure per contrastare il caro prezzi per i non residenti, i lavoratori. Ma bisognava sottolineare e rimarcare l’equiparazione per viaggia per lavoro. Da qui il lavoro in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati con l’invito a tutte le compagnie che operano in Italia e tutti i soggetti che potranno darci un contributo anche sul fronte della normativa europea. Abbiamo già cominciato a sottolineare la necessità di avere una politica diversa per le Isole.



*Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste, Telecomunicazioni della Camera dei Deputati