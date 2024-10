Cor 6 aprile 2023 Thiesi e Ozieri: un Pediatra al Consultorio La Asl di Sassari al fine di venire incontro alle esigenze della popolazione e, in particolare, delle famiglie, potenzia le sedi consultoriali di Thiesi e Ozieri che dal 2 maggio potranno contare sulla presenza di una Pediatra



THIESI - La Sc Consultorio per la salute delle famiglie, di concerto con la Direzione della Asl di Sassari, comunica che a partire da martedì 2 maggio, la dottoressa Daniela Ticca prenderà servizio nell’azienda sanitaria, e viste le esigenze contingenti del territorio, al momento garantirà la sua presenza nel Consultorio di Ozieri, nelle giornate di lunedì, dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30, e di martedì, dalle ore 8.00 alle 14.00; nel consultorio di Thiesi, nella giornata del mercoledì dalle ore 8.00 alle 14.00 e giovedì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30. La figura del Pediatra all’interno del Consultorio, opera in equipe nell’ambito della prevenzione prendendosi cura della coppia durante la gravidanza e sostenendola nel post nascita per quanto riguarda in particolare: la genitorialità, l’allattamento al seno, l’alimentazione complementare, la prevenzione degli incidenti domestici e stradali e la prevenzione dei disturbi dell’apprendimento e comportamentali.