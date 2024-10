S.A. 12 aprile 2023 Alghero-Genova: Neonato in pericolo Trasporto sanitario urgente da Alghero a Genova con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo per un neonato di soli 8 giorni tarsferito all´ospedale Gaslini



ALGHERO - Un neonato di 8 giorni, in imminente pericolo di vita, ha viaggiato a bordo di un velivolo del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario urgente di un bimbo di 8 giorni da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo da trasporto militare Falcon 50 del 31° Stormo. Il piccolo paziente in imminente pericolo di vita necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.



Nello specifico il neonato, affetto da una grave patologia neonatale, ha viaggiato all’interno di una culla termica, accompagnato dalla madre e monitorato ed assistito da un’equipe medica. Il volo salva-vita di oggi è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.



Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino alle 12 atterrando ad Alghero, dove il neonato è stato imbarcato per il trasporto d’urgenza, decollando poi alla volta di Genova alle ore 13:20. Questo tipo di attività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare: i Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.