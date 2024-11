Cor 22 aprile 2023 Carabinieri nelle scuole di Alghero L’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Sassari continuerà senza sosta promuovendo l’insegnamento della legalità in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Prossimi incontri presso le scuole di Olmedo, Romana, Putifigari e Ittiri



ALGHERO - Da qualche mese, dopo la brutta e difficile parentesi del Covid-19, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno incontrato nuovamente gli alunni, appartenenti a diverse fasce di età, degli Istituti Comprensivi di Alghero e Villanova Monteleone, pianificando prossimi incontri presso le scuole di Olmedo, Romana, Putifigari e Ittiri. Bullismo, cyberbullismo, droghe, violenza, uso dei social network alcune delle tematiche trattate negli incontri didattici per la “Formazione della cultura della legalità”, approfondite con un linguaggio pragmatico e vicino alla realtà vissuta dai giovani allievi, che purtroppo spesso risultano essere vittime indifese.



In tale contesto, i carabinieri hanno ribadito la loro vicinanza alle fasce più deboli, sottolineando l’obiettivo principale della loro missione, ovvero quella di garantire il rispetto della legge e la tutela dei cittadini. Pertanto, gli interlocutori sono stati invitati a segnalare ogni episodio di violenza nonché ogni episodio di pericolo che percepiscono. Nella lotta ai soprusi, voi non sarete soli chiosano i Carabinieri, verrete guidati dalla riservatezza, dalla professionalità e dalla vicinanza degli uomini e delle donne in uniforme.



«Alla vostra età è necessario seguire gli insegnamenti dei docenti, presenti in aula, e dei genitori affinchè il vostro percorso di crescita sia lineare e segua una giusta via nel rispetto delle leggi e della comunità, sottolineando ancora una volta che i comportamenti e gli atteggiamenti scorretti danneggiano i singoli e la comunità nel suo insieme». I ragazzi, durante gli incontri, hanno dimostrato interesse e attenzione rivolgendo ai militari numerose domande frutto di curiosità e del desiderio di apprendere le giuste precauzioni da adottare dinanzi a situazioni di difficile gestione per un adolescente.