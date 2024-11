Cor 22 aprile 2023 FdI riuniti in Piazza Azuni Si è svolta venerdì pomeriggio presso la sede di Fratelli d´Italia Sassari in Piazza Azuni, la riunione degli scritti del Circolo Fratelli d´Italia Sassari -Audax: analisi della situazione politica nazionale



SASSARI - Si è svolta venerdì pomeriggio presso la sede di Fratelli d'Italia Sassari in Piazza Azuni, la riunione degli scritti del Circolo Fratelli d'Italia Sassari -Audax. Durante la riunione, si è fatta un'analisi della situazione politica nazionale con alcuni accenni alle misure portate avanti dal governo. Si è passati poi ad analizzare il quadro politico territoriale e della Sardegna, ma soprattutto ci si è soffermati sulle future elezioni amministrative e regionali, fondamentali per confermare il grande lavoro fatto dal partito e del circolo in città, con alcuni importanti obiettivi raggiunti, oltre alla crescita di iscritti di Fratelli d'Italia Sassari Audax, primo circolo come numero di tesserati in provincia.



Altro punto all'ordine del giorno, l'organizzazione delle prossime attività già in cantiere e delle varie proposte avanzate dagli iscritti e dai tanti cittadini durante i momenti di incontro e ascolto, da strutturare per la città e per il suo territorio. Si è parlato infine della riorganizzazione del circolo, con il Presidente Luca Babudieri che ha rassegnato le proprie dimissioni, a seguito della sua nomina a Coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni in città, con l'indicazione da parte dell'assemblea degli scritti per acclamazione, come sostituto alla carica di nuovo Presidente del circolo, del vice Coordinatore cittadino e responsabile della comunicazione Pietro Pedoni.