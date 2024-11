S.A. 24 aprile 2023 Certamen Blasina: Premi agli studenti sardi Premi per mille euro nella VII edizione regionale del "Certamen Andrea Blasina" al Liceo Azuni di Sassari



SASSARI - Filippo Mura, studente del quinto anno del Liceo Classico “Gramsci” di Olbia, si è classificato al primo posto e ha vinto un premio di cinquecento euro nella VII edizione del “Certamen Andrea Blasina” organizzato lo scorso fine settimana dal Liceo Azuni con il patrocinio dell’Università di Sassari e in collaborazione con l’Associazione italiana di cultura classica. La seconda e la terza posizione sono andate a Viola Spano e Sebastiano Burrai, entrambi studenti del Liceo Azuni e anch’essi all’ultimo anno di corso, che si sono aggiudicati rispettivamente un premio da trecento euro e uno da duecento.



Alla competizione, riservata a studenti delle quarte e quinte dei licei classici di tutta la Sardegna con una media di voti pari o superiore a otto decimi in latino e greco, hanno partecipato diciannove studenti su ventuno iscritti dei licei “Motzo” di Quartu Sant’Elena, “Gramsci” di Olbia, “Dettori” di Tempio, “Azuni” e “Canopoleno” di Sassari. I concorrenti si sono confrontati nella traduzione di un brano dal greco di Erodoto e nella scrittura di un saggio breve in cui hanno rielaborato il tema proposto e il contenuto di alcuni testi messi a loro disposizione.



Le prove sono state valutate da una giuria composta dal professor Roberto Nicolai e dal dottor Andrea Marcucci, il primo nel ruolo di presidente, enrambi dell’Università “La Sapienza” di Roma, e dal professor Antonio Mura, docente nelle scuole superiori e dottorando all’Università di Bologna. L’evento, dedicato alla memoria del compianto professor Andrea Blasina, docente di latino e greco del Liceo Azuni prematuramente scomparso alcuni anni fa, è stato coordinato dai docenti del dipartimento di lingue e letterature classiche con il supporto del personale amministrativo.



Il programma delle attività, articolato in due giorni, si è aperto al Liceo Azuni con lo svolgimento delle prove e ha poi compreso una visita del centro storico di Sassari per studenti e accompagnatori. La mattina della seconda giornata, nell’aula magna dell’Università di Sassari concessa in uso dal rettore Gavino Mariotti, si è tenuta la “III giornata di studi sul teatro greco in memoria di Andrea Blasina” introdotta dal dirigente scolastico del Liceo Azuni, Antonio Deroma, e animata dalle relazioni di Roberto Nicolai e Andrea Marcucci, componenti della giuria, e del professor Mauro Tulli, docente dell’Università di Pisa. A conclusione dei lavori, dopo l’esibizione di un quartetto d’archi degli studenti del Liceo Musicale Azuni coordinato dal maestro Davide Soddu, sono stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti alla gara e proclamati i vincitori dei tre premi in denaro offerti dalla famiglia del professor Andrea Blasina.