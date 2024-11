Cor 27 aprile 2023 Aeroporti sardi all´F2i, Regione di traverso Regione Sardegna decisamente contraria alla privatizzazione degli aeroporti. L´assessore ai Trasporti in audizione conferma il pericolo a distanza di qualche settimana dalle dichiarazioni pubbliche rese all´esterno dello scalo di Alghero davanti a sindaci, imprenditori e sindacati. Si va ad una seduta straordinaria del Consiglio sulla fusione delle società di gestione degli scali isolani



CAGLIARI - Una seduta straordinaria del Consiglio regionale per discutere della situazione degli aeroporti sardi. E’ l’orientamento dei capigruppo di maggioranza emerso ieri (giovedì) al termine dell’audizione dell’assessore ai Trasporti Antonio Moro in Quarta Commissione sottoscritto anche dagli esponenti della minoranza. Una richiesta ufficiale di convocazione dell’Aula verrà avanzata nelle prossime ore al Presidente del Consiglio Michele Pais. «C’è la necessita di un dibattito pubblico sulla fusione delle società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero e sul progetto di privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari – hanno detto in coro gli esponenti della maggioranza – operazioni sulle quali serve chiarezza». Sulla opportunità di un dibattito pubblico, concorda anche la Giunta regionale: «Il 21 marzo scorso, con un vero e proprio blitz, è avvenuta la fusione degli aeroporti del nord Sardegna – ha detto l’assessore – operazione che la Regione non condivide, il fondo di investimento F2i ha agito unilateralmente, non c’è stato alcun confronto. La ventilata privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari e la sua fusione con Olbia e Alghero priverebbe la Regione di qualsiasi ruolo di vigilanza, controllo e programmazione in una materia importante come quella dei trasporti, decisiva per i progetti di sviluppo dell’Isola».



Con la fusione delle tre società di gestione, il peso della mano pubblica sarebbe ridotto quasi a zero. Il matrimonio tra Olbia e Alghero ha ridotto la quota di partecipazione regionale al 2,9 per cento. Se si concretizzasse la fusione con Cagliari, dove oggi la presenza pubblica è predominante, il risultato sarebbe lo stesso con la Regione relegata a un ruolo di pura testimonianza: «Consegnare le chiavi d’accesso della Sardegna a un fondo privato di investimento che mira a massimizzare i profitti per remunerare il capitale degli investitori è in netta contraddizione con le finalità della politica regionale – ha sottolineato Moro – la Regione ha il dovere di garantire il diritto alla mobilità dei sardi e puntare all’incremento del traffico passeggeri per la crescita dell’economia isolana». Il progetto di privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari sarà discusso domani nell’assemblea dei soci di Sogaer. F2i avrebbe già avviato l’analisi delle attività della società di gestione dell’aeroporto: «Abbiamo dei dubbi sulla liceità di un’operazione che esclude una gara di evidenza pubblica – ha proseguito Moro – che tutto questo avvenga nel silenzio della politica è quanto di più dannoso ci possa essere».



Preoccupazione è stata espressa anche dai consiglieri di minoranza Maria Laura Orrù e Roberto Li Gioi: «Serve un passaggio in Consiglio – hanno detto – su questa vicenda c’è una chiara responsabilità della Regione, in particolare del presidente Solinas. Di questa fusione si parlava da tempo, quando è arrivata la proposta di F2i il suo rappresentate al’interno del cda si è astenuto. E’ un fatto molto grave. Non si può delegare a terzi lo sviluppo dell’Isola. E’ il fallimento totale della politica». Chiarezza chiedono anche gli esponenti della maggioranza. Per il capogruppo di FdI Fausto Piga: «Questa operazione è stata condotta al buio. In ballo c’è il futuro degli aeroporti sardi e lo sviluppo dell’Isola». Per Marco Tedde (Fi): «La Regione non può essere messa a latere. Il presidente Solinas deve pretendere un impegno scritto da F2i. L’interesse pubblico (diritto alla mobilità e sviluppo dell’economia sarda) non può essere ignorato. Il Consiglio prenda una decisione nell’interesse dei sardi». Posizione condivisa dal capogruppo della Lega Michele Ennas, promotore dell’incontro di ieri in Commissione: «E’ quanto mai urgente investire il Consiglio della questione per capire se il progetto di fusione sia ormai irreversibile o se la Regione possa ancora dire la sua».



Nella foto: gli assessori Moro (Trasporti) e Chessa (Turismo) ad Alghero, con loro Fabio Gallo (Sogeaal)