G.P. 30 aprile 2023 Turismo sostenibile ad Alghero



ONTM in Sardegna: la costa come zona da proteggere e motore del recupero economico. Ad Alghero, due giorni per visitare i luoghi della Sardegna e per studiare una nuova proposta: tecnologia, ambiente e turismo legati a un´offerta vincolata a scelte coscienti e ambientali del turista e degli attori del settore