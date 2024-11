G.P. 3 maggio 2023 Sardegna protagonista di film e serie tv



La Sardegna é al centro di molti film e di serie per la televisione, perchè il paesaggio si presta a essere attrattivo per molti produttori ed è una delle regioni italiane scelte per la pianificazione delle vacanze. L´isola alterna le coste con un mare cristallino e l´asprezza del territorio che attrae turisti italiani e stranieri • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat