Roma ospita l’Akènta Exclusive Night

Cor 5 maggio 2023 Roma ospita l’Akčnta Exclusive Night Lunedě 8 maggio: Roma ospita l’Akčnta Exclusive Night, un evento unico dedicato al vino e alla Sardegna, in una location esclusiva. Un appuntamento speciale tra musica, spettacolo, calici di vino e il celebre spumante subacqueo Akčnta Sub della Cantina Santa Maria La Palma



ALGHERO - Musica, vini, spettacoli, un territorio splendido e l’esclusivo spumante subacqueo: sono solo alcuni degli ingredienti dell’Akčnta Exclusive Night, l’evento speciale che si terrŕ nella serata di lunedě 8 maggio presso il prestigioso locale La Lanterna in Via Tomacelli a Roma, nel cuore storico della capitale. L’evento organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma - grande cantina sarda, produttrice di oltre 5 milioni di bottiglie ogni anno - č pensato per celebrare le produzioni vitivinicole sarde, con un focus sull’Akčnta Sub, il prestigioso vino subacqueo diventato quest’anno Official Wine del Vinitaly and the city, unito all’intera produzione vinicola dell’azienda di Alghero.



«Sarŕ un’occasione per presentare la grande varietŕ dei vini della Cantina Santa Maria La Palma: questa cantina si presenta come ambasciatrice dei vini della Sardegna su Roma, pronta a raccontare la bellezza di un’isola unica e la bontŕ dei suoi vini», sottolineano dalla direzione dell’azienda. «Abbiamo pensato a un evento esclusivo per dare modo a tutte le persone che lavorano nel mondo del vino e della ristorazione di poter conoscere le qualitŕ della produzione della nostra isola, che ci piace definire “l’Isola del Vino”, partendo dalle etichette che abbiamo l’onore di produrre nella splendida area di Alghero, un terroir davvero magico. Akčnta č una delle eccellenze del territorio e anche Roma sta apprezzando questo prodotto Made in Sardinia: anche qui si comincia a brindare dicendo A Chent’Annos, con Akčnta».



Il fiore all’occhiello č rappresentato dall’Akčnta Sub, il popolare vino spumante subacqueo che conquista sempre piů appassionati: i partecipanti potranno degustarlo in esclusiva, assistendo al video racconto della sua produzione. Da lě comincerŕ il viaggio attraverso tanti altri vini, dal Cannonau di Sardegna al Cagnulari, passando per il Vermentino di Sardegna, il vitigno piů coltivato dall’azienda. Un appuntamento a cui parteciperanno professionisti del settore HORECA, VIP, istituzioni politiche, rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, dell’intrattenimento e del mondo della musica, firmato Cantina Santa Maria La Palma. L’Akčnta Exclusive Night č un’occasione per celebrare i vini della regione Sardegna con un evento davvero unico, dedicato agli amanti del vino e ai professionisti del settore HORECA: musica, vino di qualitŕ, spettacolo e una location da sogno.