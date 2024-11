Cor 5 maggio 2023 80° anniversario dell´affondamento dell´Onda A Porto Torres ricorre l´80° anniversario dell´affondamento dell´Onda, il peschereccio colpito dalle cannonate di un sommergibile inglese al largo dell´Asinara: quel giorno morirono sette dei nove marinai dell´equipaggio



PORTO TORRES - Sabato 6 maggio ricorre l'80° anniversario dell'affondamento dell'Onda, il peschereccio colpito dalle cannonate di un sommergibile inglese al largo dell'Asinara: quel giorno morirono sette dei nove marinai dell'equipaggio, costretti ad andare in mare nonostante avessero segnalato precedentemente la presenza di un sottomarino nemico nelle acque tra Porto Torres e la sua isola. Il loro racconto dell'avvistamento non venne ritenuto credibile.



Alcuni anni fa l'area della Renaredda è diventata "piazza Eroi dell'Onda" in memoria di quella pagina drammatica della storia di Porto Torres. Non era stata, però, mai collocata una palina stradale a segnalare quella intitolazione.



Nel corso della cerimonia in programma alle 10 e 30, nella piazza verrà deposta una corona d'alloro in ricordo dei caduti proprio sotto la nuova segnaletica: all'appuntamento sono stati invitati i discendenti dei marinai dell'Onda, i rappresentanti della famiglia dell’armatore Delfino, proprietaria del piropeschereccio, le autorità militari e religiose di Porto Torres, e le associazioni combattentistiche e d'arma. Prenderanno la parola il sindaco Massimo Mulas, l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e il consigliere comunale Gavino Ruiu, pronipote di Ciro Valente, uno dei marinai periti il 6 maggio del 1943.