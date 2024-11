G.P. 6 maggio 2023 Pratiche di Meraviglia a Sassari per Monumenti Aperti



Sabato 6 e domenica 7 maggio la XVII edizione della manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale arriva a Sassari per potenziare e conoscere le bellezze della città e del suo territorio. Sassari ripropone la suddivione in quattro itinerari; i monumenti si posso visitare gratuitamente e l´edizione 2023 offre una serie di novità assolute e alcune riaperture