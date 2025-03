S.A. 15:54 Città sarde per ore di sole: Cagliari terza La città con più ore di sole è Catania, a pochissima distanza Siracusa, a completare il podio troviamo Cagliari, con 267,81 ore di sole medie al mese. Sassari è decima in classifica



CAGLIARI - A dominare la classifica per il maggior numero di ore di sole medie mensili. in Italia sono le isole Sicilia e Sardegna. La città con più ore di sole è, infatti, Catania con 273,74 ore medie al mese, seguita a pochissima distanza da Siracusa con 273,10 ore. A completare il podio troviamo Cagliari, con 267,81 ore di sole medie al mese. Al quarto e quinto posto si posizionano Andria (250,57 ore) e Bari (248,90 ore), entrambe a rappresentare la Puglia. Al deciso il nord ovest Sardegna con Sassari.