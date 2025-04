Cor 17:48 Umberto Galimberti ad Alghero il 2 luglio Galimberti, porterà sul palco nel bellissimo centro storico della Città, la sua conferenza spettacolo intitolata, L’Illusione della Libertà. L’evento, dal grande valoro culturale, è organizzato da Mister Wolf



ALGHERO - Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista, saggista e docente universitario italiano, sarà ospite a Lo Quarter di Alghero, il 2 luglio. Galimberti, porterà sul palco nel bellissimo centro storico della Città, la sua conferenza spettacolo intitolata, L’Illusione della Libertà. L’evento, dal grande valoro culturale, è organizzato da Mister Wolf, in collaborazione con il Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Umberto Galimberti, in occasione dell’appuntamento algherese, indagherà i temi della libertà. «Siamo sempre determinati dalla nostra identità, non siamo mai liberi. È solo un’illusione, e guardate che è una fortuna» La libertà non esiste. Esiste però l’idea della libertà che ha fatto storia. Per questo bisogna aver cura delle idee, sottoporle a critica. E questo è proprio l’esercizio del pensiero. Le conoscenze ce le dà la scienza, ma il pensiero bisogna impararlo da piccoli, per metter in gioco le nostre idee e vedere se sono fondate o semplicemente delle abitudini mentali.