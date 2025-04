Cor 17:39 Canepa, Concerto di Pasqua al Sacro Cuore Venerdì 11 aprile con l’Orchestra sinfonica e Coro del Conservatorio. Nella basilica anche il “Mercoledì” con l’organista Antonio Frigè il 9 aprile



SASSARI - La basilica del Sacro Cuore a Sassari ospiterà nei prossimi giorni due grandi eventi organizzati dal Canepa di Sassari. Il 9 aprile, inserito nella rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, è previsto il concerto dell’organista Antonio Frigè; due giorni dopo, venerdì 11, è in programma il Concerto di Pasqua, evento che tradizionalmente il Canepa offre alla città. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.



Il Concerto di Pasqua. Venerdì 11 aprile alle 20,30 l’Orchestra sinfonica e il Coro da camera del Conservatorio sassarese saranno protagonisti del concerto di Pasqua, ormai una tradizione in città. L’orchestra di oltre 40 elementi, formata in larga parte dagli allievi del Canepa e integrata da alcuni allievi del Liceo musicale “Azuni” di Sassari, sarà diretta da Andrea Barizza, docente di Esercitazioni orchestrali del Conservatorio, mentre il coro di 31 elementi, anch’esso con alcuni allievi del Liceo, è preparato da Clara Antoniciello, docente di Lettura della partitura. Saranno eseguiti la suite Pelléas et Mélisande op. 46 per orchestra (1905) di Jean Sibelius e il Requiem per soprano solo, coro misto e orchestra (1985) di John Rutter. Il soprano solista sarà l’allieva Alessia Cozzolino.



«Tra le numerose trasposizioni musicali ispirate al dramma simbolista di Maurice Maeterlinck – spiega Andrea Barizza – la suite Pelléas et Mélisande di Jean Sibelius è una delle più affascinanti. Composta nel 1905 come colonna sonora per l’allestimento teatrale dell’opera in lingua svedese, la suite raccoglie otto movimenti che ripercorrono l’intreccio della storia: un racconto di amore, destino e mistero immerso in un’atmosfera onirica e struggente, in cui l’autore traduce in musica le sfumature psicologiche dei personaggi con una scrittura orchestrale raffinata e profondamente evocativa. Il Requiem di John Rutter, composto nel 1985, è una delle pagine sacre contemporanee più eseguite e amate dal pubblico. Lontano dalla solennità monumentale di altre messe da requiem della tradizione classica, questo lavoro si distingue per una scrittura luminosa, intima e profondamente consolatoria. Articolato in sette movimenti, alterna testi in latino tratti dalla Messa per i defunti a versi in inglese tratti dal Libro dei Salmi e dal Libro della Preghiera Comune. Il risultato è un’opera di grande spiritualità, dove la tradizione sacra incontra un linguaggio musicale accessibile e toccante». Il concerto sarà riproposto il giorno seguente, sabato 12 alle 20.30, nella cattedrale di Santa Maria ad Alghero.



Il mercoledì del Conservatorio. Mercoledì 9 aprile alle 19,30, in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica, l’appuntamento settimanale del Canepa si sposta dalla sala Sassu alla basilica del Sacro Cuore. Antonio Frigè, concertista di livello internazionale, suonerà l’organo Tamburini del 1962 proponendo brani composti nel secolo XVII dai Flores de Musica di Antonio Martin y Coll, Pablo Bruna, Dietrich Buxtehude, Georg Muffat, Johann Pachelbel e Johann Gottfried Walther. Frigè svolge un’intensa attività concertistica in Europa e negli USA, esibendosi su strumenti storici. Ha registrato oltre trenta CD come solista e in ensemble. Collabora come musicologo e informatico con importanti case editrici musicali (tra cui Bim, Ricordi e la Fondazione Cini) per edizioni critiche di opere di Vivaldi. Ha curato anche edizioni moderne di musiche di Melani, Cima, Borgo, Falconieri e Montéclair. Tiene masterclass internazionali sul repertorio barocco e sulla prassi del basso continuo. Fondatore dell’ensemble “Pian & Forte”, ha registrato per diverse emittenti radiofoniche europee. Insegna alla Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano ed è organista nelle chiese milanesi di San Francesco di Paola e San Simpliciano.