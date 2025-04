Cor 18:32 Polifonica Santa Cecilia, 80 anni da festeggiare Un traguardo prezioso e prestigioso che ne fa una delle realtà più floride, radicate e presenti della città di Sassari e dell’intera Sardegna



SASSARI - «Dopo quasi un secolo di storia, la grande sfida dell’Associazione Polifonica Santa Cecilia onlus,è continuare nella cura della formazione, tramandare la nostra passione per la musica polifonica ai giovani. Attualmente il coro è composto da 35 coristi di cui tanti sono studenti del liceo musicale e del Conservatorio, oltre ai soci storici. La speranza è che questa associazione viva il più a lungo possibile, che sia esempio di amore per la musica, per il canto e per la condivisione» afferma Denise Gueye parlando come sempre a nome dell’intero direttivo e dei soci della Polifonica.



La Polifonica Santa Cecilia compie 80 anni, e si prepara a festeggiare: un traguardo prezioso e prestigioso che ne fa una delle realtà più floride, radicate e presenti della città di Sassari e dell’intera Sardegna. Una storia bella e antica, che affonda le sue radici proprio nella città di Sassari, nella volontà e nell’intuizione di don Gino che apre all’arte ed alla diffusione della stessa attraverso la voce, le note, la musica, la capacità espressiva. Tutto comincia nel 1945 - quando nulla era da dare per scontato - e arriva sino ad oggi, meravigliosamente conservato e adattato allo scorrere del tempo, con tocchi di modernità che attualizzano senza mai far scomparire la matrice storica della tradizione musicale.



«Abbiamo un traguardo da celebrare: per farlo, insieme al Consiglio direttivo e grazie al parere positivo di tutta l'assemblea, abbiamo deciso di non organizzare il festival voci nelle città ma di far cantare la Polifonica Santa Cecilia nelle città - dice la presidentessa -. A partire dal mese di aprile il nostro coro sarà impegnato in diversi concerti nelle maggiori città dell'isola. Per Pasqua, il 13 aprile, saremo a Castelsardo. Il 26 aprile a Tempio. A maggio saremo a Sassari, a Giugno a Cagliari, Alghero e Olbia. Pian piano sveleremo tutte le date. Stiamo concludendo il programma dei concerti oltre Tirreno per il periodo autunnale mentre a dicembre, come regalo alla nostra città, ci esibiremo in un concerto sinfonico-corale. Senza ovviamente dimenticare l’edizione 2025 della nostra rassegna musicale il Filo Rosso, calendarizzata da maggio a dicembre».



Oggi, l’Associazione Polifonica Santa Cecilia onlus, esiste e persiste nel suo essere. La direzione del Consiglio di Amministrazione è affidata a Denise Gueye, appassionata e garbata presenza che dietro la scrivania e sul palco esprime la sua straordinaria vena artistica e tutto il suo vivace e contagioso entusiasmo, trasmettendolo al suo ensemble che lo amplifica in forma di concerti apprezzati e partecipati. «Da quando ho preso la direzione del Consiglio di Amministrazione non nego che ci siano stati momenti difficili, dal cambio sede sociale al cambio direzione musicale - spiega Denise Gueye -. Per fortuna le persone che compongono l’Associazione partecipano con passione alla vita del coro, e questo mi ha fatto mantenere la voglia e la forza di portare avanti un progetto così ricco di storia. Una storia di cui ogni tanto sento il peso - continua -. Ho cambiato tante direzioni che essa aveva preso, assumendomene al 100% tutte le responsabilità e lavorando senza mai perdere di vista il volere del nostro fondatore Don Gino di cui ho avuto il privilegio di poter leggere lettere e diari da lui lasciati e custoditi presso la nostra sede».