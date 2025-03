Cor 10:10 Whoopi Goldberg sarà cittadina onoraria di Stintino Whoopi Goldberg in un’intervista durante il programma "Splendida Cornice" condotto da Geppi Cucciari, ha dichiarato con empatia ed entusiasmo di sentirsi “a casa” a Stintino



STINTINO - La sindaca Rita Vallebella a nome di tutta l’amministrazione comunale e della popolazione di Stintino, ha comunicato alla famosa attrice di voler sancire simbolicamente l’affetto e l’amicizia da lei dimostrate verso la nostra amata terra offrendole l'onorificenza della cittadinanza onoraria di Stintino. Le parole di stima e affetto verso Stintino – già manifestate in trasmissioni televisive americane e riportate anche da tantissimi quotidiani regionali e nazionali – hanno suscitato entusiasmo tra i cittadini e fatto emergere un profondo senso di orgoglio per la comunità. Durante l’intervista, Whoopi Goldberg ha più volte sottolineato la discreta ma calorosa accoglienza ricevuta e la straordinaria bellezza del territorio, confessando di sentirsi totalmente a proprio agio come se fosse a casa.



La sindaca Vallebella ha così commentato la notizia: «Le dichiarazioni di Whoopi Goldberg sono arrivate dritte al cuore di noi stintinesi. Le sue parole rappresentano un riconoscimento autentico alla nostra storia, alla nostra cultura e alla bellezza paesaggistica che ci circonda. Per questo, la comunità e l’Amministrazione comunale sono liete di accoglierla di nuovo a Stintino, stavolta per omaggiarla di un riconoscimento ufficiale: la cittadinanza onoraria. Il nostro desiderio è che si senta sempre più parte della famiglia stintinese».



I dettagli riguardo alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria saranno concordati con Whoopi nel rispetto della sua riservatezza, Lei ha infatti apprezzato la discrezione della nostra gente e noi continueremo a garantire privacy e serenità durante il suo soggiorno a Stintino. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale desidera, infine, ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a diffondere l’immagine e i valori di Stintino nel mondo. La testimonianza positiva di una figura internazionale come Whoopi Goldberg è un esempio di come la condivisione e l’ospitalità possano tracciare un ponte solido tra le persone, le culture e le tradizioni.