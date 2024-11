Cor 15 maggio 2023 Né violenza né rapina alla madre: assolta Si chiude con una assoluzione piena «perchè i fatti non sussistono» il processo svoltosi presso il Tribunale di Sassari a carico dell´imprenditrice algherese accusata di maltrattamenti e rapina nei confronti dell´anziana madre



ALGHERO - «Innocente, perchè i fatti non sussistono». Si chiude con una assoluzione piena pronunciata dal presidente del collegio giudicante il processo svoltosi presso il Tribunale di Sassari a carico di Marina Demuru, l'imprenditrice algherese finita, suo malgrado, agli onori della cronaca nel maggio del 2021. Pesanti le accuse da cui l'imprenditrice ha dovuto difendersi: rapina e maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre. «E' l’ennesima disfatta, per chi da anni, cerca in tutti i modi di colpire, diffamare e calunniare pesantemente la mia persona, “colpevole” solo di aver fatto sfumare i progetti di indebito arricchimento e di lucro orchestrati da alcuni personaggi familiari e non, all’indomani della morte di mio padre, avvenuta nel 2017». Queste le amare parole della 47enne che bolla come «falsità e menzogne» quelle riportate nella querela da cui il processo è scaturito.



Foto d'archivio