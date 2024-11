Cor 20 maggio 2023 Monti (FdI): scoppia la pace in maggioranza Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico intervengono sulla rottura (rientrata) in maggioranza con il consigliere comunale di maggioranza di Fratelli d´Italia, Giovanni Monti



ALGHERO - «Conoci "cancella" Giovanni Monti: nuovo scontro in maggioranza". Questo era il titolo con cui il 30 di aprile il quotidiano la Nuova Sardegna raccontava della violenta rissa che si era consumata nella chat di maggioranza tra il sindaco e il consigliere di Fratelli d'Italia. Il burrascoso scontro era stato causato dal fatto che Monti lamentava la scarsa attenzione dell'Amministrazione verso Maria Pia, zona in cui lo stesso consigliere risulta tra i proprietari di uno stabilimento balneare. Un paio di giorni dopo l'articolo del quotidiano, Monti si era peraltro reso protagonista di uno sfogo/show in commissione con pesanti attacchi verso alcuni dei suoi compagni di coalizione, per poi da allora (salvo comparsate saltuarie) smettere di partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni. Sembrava proprio una rottura definitiva e insanabile, con il Sindaco che addirittura dichiarava pubblicamente che per lui "Monti era un nome non pervenuto. Uno che ha contribuito poco e niente alla vita amministrativa cittadina." Il 27 di aprile intanto, proprio negli stessi giorni in cui si consumava la furibonda lite Conoci-Monti, la società Baia dei Venti (quella in cui Monti risulta tra i soci) richiedeva formalmente al comune la reimmissione di sabbia nel sito in concessione alla suddetta società. Sabbia derivante dalla vagliatura della posidonia rimossa grazie al contributo dell'Amministrazione di centrosinistra, che nel 2019, visto la straordinaria accumulo di posidonia di quell'anno, aveva stanziato delle risorse per aiutare i concessionari privati. Sabato 14 maggio circa 60 tonnellate di sabbia pulita e lavata sono state depositate sul sito in concessione alla società di Monti. Lunedì 16 maggio Giovanni Monti è ricomparso in consiglio comunale; tutto risolto col sindaco, tutti di nuovo d'amore e d'accordo per il bene della città» chiudono Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico.