G.P. 27 maggio 2023 Super telescopio europeo in Sardegna



L´Italia scommette sulla Sardegna per ospitare il super telescopio europeo Eistein e supportare la sua candidatura. Il primo Ministro Giorgia Meloni ha presentato ufficialmente l´ambizione sarda, acompagnata dai Ministri degli Affari Esteri, Antonio Tajani, Università, Anna Maria Bernini, Lavoro, Marina Elvira Calderone, con il premio Nobel Giorgio Parisi.