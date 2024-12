S.A. 31 maggio 2023 Riaprono le prenotazioni per La Pelosa Saranno disponibili 750 posti che possono essere prenotati senza limiti di tempo, mentre un ulteriore lotto di 750 posti sarà prenotabile non prima di 48 ore prima della data di accesso



STINTINO - Il Comune di Stintino è lieto di annunciare che, a partire dalle ore 8 di domani mattina, sarà possibile effettuare le prenotazioni per l'accesso alla spiaggia de La Pelosa. Saranno disponibili 750 posti che possono essere prenotati senza limiti di tempo, mentre un ulteriore lotto di 750 posti sarà prenotabile non prima di 48 ore prima della data di accesso. Quest'anno, il Comune è lieto di offrire, oltre ai tradizionali servizi di sensibilizzazione ambientale e gestione dei servizi igienici e docce, anche un servizio OSS dedicato all'accompagnamento di persone disabili e fragili alla spiaggia. Questo servizio, reso possibile grazie all'utilizzo di deambulatori e Sedie Jobs dedicate, rappresenta un importante passo avanti nell'accessibilità e nell'inclusione, per garantire a tutti la possibilità di godere della bellezza della nostra spiaggia. L'accesso limitato alla spiaggia de La Pelosa durerà dal 1 Giugno al 31 Ottobre 2023.