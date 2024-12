S.A. 31 maggio 2023 Premiate le idee di impresa di giovani sardi Cerimonia all’Istituto Tecnico Lorenzo Mossa di Oristano, Hack the School! 2023, iniziativa dedicata al tema dell’educazione all’imprenditorialità dei più giovani ideata da Fondazione Golinelli



ORISTANO - Si è conclusa oggi con una cerimonia all’Istituto Tecnico Lorenzo Mossa di Oristano, Hack the School! 2023, iniziativa dedicata al tema dell’educazione all’imprenditorialità dei più giovani ideata da Fondazione Golinelli, sostenuta da Fondazione di Sardegna e realizzata in collaborazione con Apply Consulting. In crescita i numeri di questa seconda edizione che ha coinvolto più di 250 studenti dai 16 ai 19 anni, provenienti da 11 scuole secondarie di secondo grado delle province di tutta la Sardegna. 46 le idee sviluppate, incentrate sul rendere le proprie scuole più sostenibili, non solo in un’ottica ambientale, ma anche sociale ed economica, sfruttando le opportunità fornite dalle nuove tecnologie. Nell’evento oristanese di questo pomeriggio sono stati presentati sul palco i 12 progetti, classificati al primo e al secondo posto, provenienti dalle 6 maratone creative che si sono svolte da febbraio a maggio. Alle 11 scuole coinvolte nell’iniziativa i partner promotori di Hack the School! 2023 hanno donato un totale di 7.200 euro in buoni CampuStore. Inoltre gli studenti partecipanti sono stati premiati con oltre 4150 euro complessivi in buoni da utilizzare nei negozi Feltrinelli.



«Con la seconda edizione di Hack The School abbiamo confermato un obiettivo che caratterizza il percorso dalla sua nascita: fornire ai giovani talenti strumenti e metodi da applicare nella loro realtà scolastica per costruire una professionalità esperta, versatile e attenta alle esigenze del futuro. - ha dichiarato Eugenia Ferrara, Vice Direttrice di Fondazione Golinell i-. Il modello utilizzato, quello delle maratone creative chiamate “hackathon”, ha permesso di stimolare e valorizzare numerose caratteristiche dei partecipanti: socialità, carisma, attitudine al lavoro in gruppo, capacità di elaborare e sintetizzare informazioni, apprendimento attraverso l’esperienza. Si tratta di soft skill fondamentali che avranno modo di affinare nel proprio percorso didattico e di vita futuro».



«Il Bando Scuola della Fondazione di Sardegna ha l’obiettivo di sostenere il sistema educativo sardo nel contrasto alla dispersione scolastica. Costituisce uno strumento in costante evoluzione che amplia le risorse disponibili alle scuole e definisce linee guida per progetti allineati alle tendenze educative del contesto contemporaneo. L'obiettivo è rendere i processi formativi più attuali, accattivanti e competitivi - ha affermato Giacomo Spissu, Presidente della Fondazione di Sardegna -. Anche in questa edizione, il Bando ha previsto che le scuole e le reti di scuole attivassero partenariati con soggetti pubblici o privati non profit, al fine di ampliare l'offerta formativa e facilitarne la partecipazione. Il progetto 'Hack the School' va in questa direzione e rappresenta un'iniziativa che evidenzia il percorso intrapreso dalla Fondazione di Sardegna, in costante dialogo con le istituzioni scolastiche regionali, per sostenere il mondo della scuola».