Cor 1 giugno 2023 Alghero: aperta la nuova sala arrivi Da questa mattina è ufficialmente operativa la nuova “Sala Arrivi e Riconsegna Bagagli” dell’Aeroporto di Alghero. La realizzazione di questo investimento rappresenta un ulteriore importante tassello del più ampio progetto di ammodernamento dell’infrastruttura



ALGHERO - Da questa mattina è ufficialmente operativa la nuova “Sala Arrivi e Riconsegna Bagagli” dell’Aeroporto di Alghero. «La realizzazione di questo investimento rappresenta un ulteriore importante tassello del più ampio progetto di ammodernamento dell’infrastruttura aeroportuale attualmente in corso, finalizzato al raggiungimento dei migliori standard qualitativi internazionali, di capacità e di sicurezza dello scalo con l’obiettivo di raggiungere - ed anche superare - al più presto il traguardo dei 2 milioni di passeggeri» commentano dai vertici Sogeaal.



L’investimento complessivo per il completamento dell’opera, pari a circa € 2,7 Milioni, finanziato per l’80% con fondi pubblici (c.d. Fondo per lo Sviluppo e per la Coesione - FSC) e con risorse della SOGEAAL per il 20%, testimonia l’impegno di tutti gli azionisti nel proseguire lo sviluppo e la crescita dello scalo della Riviera del Corallo per il prossimo futuro. La nuova Sala Arrivi e Riconsegna Bagagli vanta una superficie complessiva di oltre 2.000 m2 (+ 750 m2 rispetto alla precedente) ed è dotata di 3 nuovi nastri per la riconsegna dei bagagli per complessivi 135 m (+ 69 m rispetto alla precedente) che permetteranno di ridurre i tempi di attesa per i passeggeri in un locale moderno, sicuro e molto confortevole.



In conformità al percorso virtuoso intrapreso da SOGEAAL nel corso degli ultimi anni, volto ad una grande attenzione verso le tematiche di eco-sostenibilità ambientale, nella progettazione dell’opera è stata data molta importanza alla riduzione delle emissioni di CO2. I nuovi impianti sono infatti dotati di componenti elettromeccanici di ultima generazione e di un sistema di illuminazione composto da oltre 120 lampade led per garantire un ottimo livello di illuminazione e di efficienza energetica. I lavori sono stati realizzati dal Consorzio Nazionale Ciro Menotti per il tramite della sua consorziata locale ITEM Servizi Srl. Un ringraziamento va all’Enac e agli enti di Stato per la loro fattiva collaborazione che ha permesso l’attivazione della nuova struttura in tempo utile per la stagione estiva.