G.P. 2 giugno 2023 Visita gratuita ai musei in Sardegna



Ingresso gratuito ai Museu statali in Sardegna nel giorno della Festa della Repubblica. Anche la Sardegna partecipa con il Museo Nazionale Archeologico di Cagliari, l´Area archeologica di Nora e di "Su Nuraxi" a Barumini, Il Museo nazionale "Memorial Giuseppe Garibaldi" La Maddalena, il Museo nazionale archeologico e etnografico "Giovanni Antonio Sanna" a Sassari, l'Altare prenuragico del Monte d´Accoddi a Sassari, la Galleria Nazionale d´Arte di Sassari e il Compendio Garibaldi di Caprera