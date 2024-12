Cor 8 giugno 2023 Il libro di Irina Mita al Parco Sant Giulià La catechista moldava Irina Mita, algherese d’adozione, presenta presso il Parco Sant Giulià di Alghero l’opera dal titolo “Conquistando la libertà, dalla Moldavia alla Sardegna”. Appuntamento per venerdì 9 giugno dalle ore 19



ALGHERO - Venerdì 9 giugno, a partire dalle ore 19, la catechista moldava Irina Mita, algherese d’adozione, presenta presso il Parco Sant Giulià di Alghero l’opera dal titolo “Conquistando la libertà, dalla Moldavia alla Sardegna”. Il libro, edito dalla Nemapress e già apprezzato da Papa Francesco, è stato recentemente esposto alla Fiera del libro di Torino nello stand ufficiale della Regione Sardegna e nello stand collettivo nazionale. E' un diario che testimonia le tappe di una giovane esistenza scampata alle difficoltà della sua terra ed approdata felicemente in Sardegna. Una sincera ed accorata testimonianza, di come la fede religiosa cattolica abbia costituito un forte baluardo, in difesa di tutte le avversità della vita.