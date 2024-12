Cor 11 giugno 2023 Da Fertilia a Trieste via mare nel nome degli esuli I porti accessi privilegiati per l´Isola | Conoci

Nautic Event, la Sardegna entra in porto | Pais Ieri la presentazione ufficiale del viaggio-evento ad Alghero, in occasione del Nautic Event 2023. Numerose le istituzioni e le aziende private che sostengono l´iniziativa che vede la Rai media partner



ALGHERO - Un viaggio straordinario. A ritroso nel tempo, di quelli capaci di far riaffiorare ricordi mai cancellati del tutto. Il ‘Ritorno alla Terra dei Padri’ rappresenta la maniera più concreta possibile per ripercorrere la rotta solcata da 13 pescherecci con a bordo 53 famiglie di esuli di Istria, Fiume e Dalmazia che hanno raggiunto Fertilia, in Sardegna, dopo 20 giorni e 20 notti di navigazione lungo le coste della nostra penisola. Era la primavera del 1948 e per molti di loro, come ad esempio per Giulio Marongiu, nato a Pola nel 1938 e mai più tornato nella città natale, fu un definitivo addio alle coste Adriatiche. Così, il 30 luglio prossimo, dal porto di Alghero, salperà una imbarcazione (il Klizia) che ‘riannoderà i fili della storia’, toccando le coste francesi, quelle delle toscane, del Lazio per arrivare in Friuli, a Trieste passando anche per Croazia e Slovenia. Un gigantesco ‘giro d’Italia’ per far conoscere una storia ricca di valori e per raccontare esempi di una straordinaria capacità di ricostruire una vita partendo da zero che gli esuli hanno dimostrato ovunque nel mondo.



L’imbarcazione farà tappa in alcuni dei più importanti porti italiani, prima di raggiungere le mete da cui partirono le diverse comunità che crearono ‘Fertilia – Città dell’inclusione’. Dapprima, nel mese di agosto, si incontreranno le comunità degli esuli giuliano-dalmati, ma anche quelle dei Sardi che hanno dovuto lasciare la loro terra, in particolare nei porti di Livorno, Civitavecchia e Gaeta. In questi centri, infatti, vivono importanti comunità di persone che hanno intrapreso un “viaggio”, spesso senza ritorno. Quindi l’Adriatico. La prima tappa del Ritorno alla Terra dei Padri sarà Ferrara, luogo dal quale negli anni ’30 giunsero i coloni che bonificarono i terreni su cui nacque, qualche anno più tardi, Fertilia Si raggiungerà, poi, Chioggia, porto da cui partirono i pescherecci carichi di esuli nel 1948. Sarà la volta quindi di Venezia, Città simbolo della cultura Adriatica, della quale Fertilia conserva i simboli rappresentati dal Leone di San Marco, che domina la Piazza San Marco, e lo splendido campanile della Chiesa, simbolo anch’esso dell’identità della nostra intera Comunità. Si arriverà quindi a Trieste e Gorizia, città nelle quali si prenderà parte ad eventi di straordinaria importanza come la Barcolana e Gusti di Frontiera. Sarà poi la volta di Muggia, ultimo baluardo italiano in Istria, e quindi il viaggio continuerà alla volta di Pirano, in Slovenia e Rovigno in Croazia.