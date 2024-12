Cor 15 giugno 2023 Pais accoglie il Prefetto di Oristano Angieri Visita ufficiale, questa mattina, in Consiglio regionale del Prefetto di Oristano Salvatore Angieri. L’incontro con il Presidente dell’Assemblea Michele Pais è stato molto cordiale



CAGLIARI – Visita ufficiale, questa mattina, in Consiglio regionale del Prefetto di Oristano Salvatore Angieri. L’incontro con il Presidente dell’Assemblea Michele Pais è stato molto cordiale.

Dopo avergli dato, anche a nome del Consiglio, il benvenuto in Sardegna il Presidente ha auspicato una sempre maggiore collaborazione tra le due istituzioni. Massima disponibilità è stata confermata dal Prefetto che ha affermato di essere fermamente convinto nell’applicazione del principio di sussidiarietà. Il Prefetto Angieri si è insediato a Oristano il 22 maggio. Dal 1991 ha prestato servizio nella Prefettura di Ascoli Piceno. E’ stato vice prefetto fino al 2011 nella prefettura dell’Aquila. E’ stato poi nominato vicario dal prefetto di Sondrio e, prima di arrivare a Oristano, è stato dirigente nella prefettura di Reggio Emilia.